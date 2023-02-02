ولفت العاهل الأردني خلال اللقاء بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون المستمرين بين البلدين، مثمنا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن.



وتناول الاجتماع المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصا القضية الفلسطينية وجهود الدفع نحو التهدئة ووقف التصعيد والإجراءات الأحادية في الأراضي الفلسطينية، التي تقوض فرص تحقيق السلام.



وأكّد وزير الخارجية الأمريكي عمق الشراكة بين البلدين، مشيدا بجهود الأردن في التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.



وأشار بلينكن إلى أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة بالقدس في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.



كما تطرق الاجتماع إلى جهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في الإقليم.



وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدى، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.