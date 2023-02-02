السعودية تعلن تدشين أول حافلة ركاب كهربائية فى المملكة.. صورة

كتب محمد جمال

دشنت الهيئة العامة للنقل فى السعودية أول حافلة ركاب كهربائية فى المملكة والتى ستقدم خدماتها لسكان محافظة جدة ضمن مسارات النقل العام، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وفى التفاصيل، دشّن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رميح بن محمد الرميح، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ورئيس الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" خالد الحقيل، أول حافلة نقل عام كهربائية فى المملكة بجدة اليوم، والتي ستقدم خدماتها لسكان المحافظة ضمن مسارات النقل العام التي تشغلها شركة "سابتكو"، وإطلاق وتشغيل النماذج الحديثة لحافلات نقل الركاب الكهربائية.

حافلة كهربائية

وأوضحت الهيئة أن هذا التدشين يأتى ضمن المستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% بحلول 2030، وكذلك تبنى الوسائل والتقنيات الحديثة في أنشطة وخدمات النقل لخفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة فى المدن المركزية، من خلال وسائل نقل صديقة للبيئة.

وبينت الهيئة أن الحافلة تستطيع السير لمسافة 300 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وتعد من الحافلات الحديثة ذات الكفاءة العالية إذ تستهلك الكهرباء بأقل من 10% مقارنة بالحافلات الكهربائية الأخرى، وستعمل ضمن مسار "A7" الذى يربط الخالدية بالبلد عبر شارع الأمير سعود الفيصل مرورًا بطريق المدينة المنورة، فى حين يستفيد من خدماتها الركاب في أحياء الخالدية، والروضة، والأندلس، والرويس، والبغدادية، والبلد.

وعن المشاريع المستقبلية بهدف تخفيف الزحام، ذكر رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رميح بن محمد الرميح أن مهمة الهيئة والأمانة البدء بتوفير نقل عام في مدن متوسطة مثل جازان، وصبيا، وأبو عريش، والطائف، والقصيم، وسيعمل بها هذا العام، كما سيطرح فى تبوك، والأحساء، ومدن أخرى مما يوفر خدمة ممتازة لتوصيل المواطن والمقيم من المنزل إلى مقر عمله.

وأوضح قائلا: "نعمل على استخدام البدائل الأخرى بالنسبة لسيارات الأجرة، ووسائل النقل العام، ولدينا اختبارات متنوعه لاستخدام البدائل التي تعمل على التقليل من الانبعاثات الكربونية، وذلك كمستهدف لرؤية المملكة 2030 حتى نصل إلى ما نسبته 45% فى وسائل النقل وصولاً إلى الطاقة النظيفة".