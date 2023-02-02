الداخلية تكشف تفاصيل تداول فيديو لتوثيق فتاة بسلسلة حديدية بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة توثيق فتاة بسلسلة حديدية بالدقهلية، عقب رصد الأجهزة الأمنية صورة على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لفتاة موثقة بحبل وسلسلة حديدية لمعاناتها من مرض نفسى بمحافظة الدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد الفتاة (مقيمة بدائرة مركز شرطة المطرية بالدقهلية) ، وبسؤال والد الفتاة قرر أن ابنته تعانى من مرض نفسى وفرط حركة، واعتادت على إيذاء نفسها، وتعريض حياتها للخطر، وسبق قيامها بإلقاء نفسها فى مجرى مائى وقيامه بتوثيقها خشية على حياتها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.