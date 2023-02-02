الداخلية تضبط القائم على إدارة قناة غير مرخصة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط القائم على إدارة قناة فضائية بدون ترخيص بالجيزة وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة قناة فضائية "بدون ترخيص" أو رقابة من الجهات المختصة تبث عبر القمر الصناعى "يوتل سات" على تردد يمكن إلتقاطه على القمر الصناعى المصرى وليس لها مقر داخل مدينة الإنتاج الإعلامى" وتبين أن لها مقر غير رسمى بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر القناة وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة الجيزة)، وعُثر على (وحدة معالجة مركزية بداخلها هارد ديسك محمل عليه فيديوهات دعائية للقناة محل الضبط وبرامج مقلدة ومنسوخة – أجهزة صوت – مجموعة من الكارنيهات صادرة من جهات مختلفة – مجموعة كبيرة من الأوراق والإستمارات – 7 أكلاشيه تحمل شعارات مختلفة).

بمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وشريك بالقناة ، وإرتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.