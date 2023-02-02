التحقيقات: لصا الشقق بمدينة نصر يستخدمان أسلوب "كسر الكالون" فى السرقة

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بواقعة ضبط عاطلين خصصا نشاطهما الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية، متخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر مكانا لهما لمزاولة نشاط السرقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تبين أن المتهمان يقومان بسرقة المشغولات الذهبية والأجهزة الكهربائية من داخل المنازل وبيعها لعملائهما سيئى النية.

وتبين من التحقيقات أيضا أن المتهمان قاما بكسر شقة سكنية بأسلوب "كسر الكالون"، بعد أن راقابا مالك الشقة وتأكدا عدم وجوده بها، فصعدا إليها وتمكنا من دخولها وسرقة محتوياتها، وفرا هاربين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر من أحد الأشخاص القاطنين بأحد العقارات بدائرة القسم، يفيد فيه باكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه ، وبعثرة محتوياتهـــا وسرقة (مـبلغ مالى - عدد 3 ساعات يد – مشغولات ذهبية) من داخلها.

وبعمل التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الفنية الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تم كشف هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أنهما (شخصان – لهما معلومات جنائية).

على الفور تم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبطهما، وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر قلب الكالون"، وتم بإرشاد أحدهما ضبط جزء من المبلغ المالى، وأضافا أنهما قاما بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية ، وتم بإرشاد المتهم الآخر ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنه، وكذا باقى المسروقات.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.