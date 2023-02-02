الأردن يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس تماشياً مع مجلس الاحتياطى الأمريكى

كتب محمد جمال

أعلن التلفزيون الأردنى، اليوم الخميس، أن البنك المركزى رفع سعر الفائدة الرئيسى 25 نقطة أساس اعتباراً من الخامس من فبراير تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، إذ إن الدينار الأردنى مرتبط بالدولار بحسب وكالة أنباء الأردن.

ويوم أمس، أعلنت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى (البنك المركزى)، زيادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لترتفع إلى نطاق بين 4.50 و4.75 بالمئة، لتوافق بذلك توقعات المحللين.

وقال الفيدرالي في بيان: إن "المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج".

وذكر، أن "مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة، فيما ظل معدل البطالة منخفضا وتراجع التضخم إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا".

وتعد هذه المرة الثامنة لرفع الفائدة الأميركية على التوالي، منذ بدأ البنك المركزى رفع أسعار الفائدة في مارس 2022.