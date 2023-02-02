الأحد.. "العلاقات بين قدماء المصريين والمينويين".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية،
من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، محاضرة بعنوان: "العلاقات بين قدماء المصريين والمينويين خلال العصر البرونزي" الأحد المقبل، بقاعة الأغراض المتعددة بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، يحاضر بها الدكتورة أنجيليكي تسياديمي؛ الحاصلة على دكتوراه في علم المصريات من قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية.
وتُلقي المحاضرة الضوء على العلاقات بين المصريين القدماء والمينويين، والتي كانت قائمة على تبادل السلع مثل: القطع الأثرية، والمواد الخام، والخبرة والأفكار الثقافية واللاهوتية، وحتى الآلهة مثل «تاورت». ومن الجدير بالذكر أن عدد الاكتشافات المصرية القديمة في جزيرة كريت، أكبر من عدد الاكتشافات المينوية في مصر. وفي خلال العصر البرونزي المبكر، تم استيراد عدد قليل من القطع المصرية إلى جزيرة كريت، وعدد أكثر في خلال العصر البرونزي الوسيط؛ في حين ارتفعت رأسيًّا خلال العصر البرونزي المتأخر. ووصلت القطع المينوية الأولى إلى مصر القديمة في خلال العصر البرونزي الوسيط، وازدادت في خلال العصر البرونزي المتأخر.
وتعلم المينوييون من قدماء المصريين تقنية الفيانس والذهب، وكيفية تزيين الفخار بزخارف منقوشة بعناصر مصرية. وفي عهد منتوحتب الثاني، ظهر الفخار المينوي المعروف بـاسم «أدوات كاماريس» في مصر، وفي وقت لاحق، في عهد الملك أحمس، زادت العلاقات أكثر بسبب تطور التجارة البحرية، كما يتضح من حطام سفينة «أولو بورون».
كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية فعالية "رؤى الشباب الإفريقي لتحقيق التنمية المستدامة" وذلك يوم 7 فبراير 2023 الساعة الحادية عشرة صباحًا بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، بحضور حوالي ثلاثمائة طالب إفريقي يمثلون دولًا مختلفة منها السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي ومدغشقر وجزر القمر ومصر، وهم من الطلاب المشاركين في برنامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة" الموجه لبناء القدرات العلمية والمعرفية للشباب الإفريقي.
وتهدف هذه الفعالية إلى التوعية بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها بين الطلاب الأفارقة وتوضيح أهم المبادرات في هذا الصدد خاصة مع إطلاق مصر لمبادرة "حياة كريمة في إفريقيا" في شهر نوفمبر الماضي بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ بغرض تحسين نوعية الحياة لجميع سكان القارة الإفريقية والوقوف على أهم إنجازات مبادرة حياه كريمة في مصر وأهم ملامح المبادرة المصرية "حياة كريمة في إفريقيا".
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