اعرف أماكن القوافل الطبية المجانية على مستوى محافظة مطروح خلال شهر فبراير

كتب -أحمد الزغبي

أعلنت محافظة مطروح ، إطلاق طبية مجانية على مستوى المدن والقرى بالمحافظة خلال شهر فبراير الجارى ب9 تمركزات، والتى يتوفر بها جميع التخصصات الطبية، وكافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان لأهالى مطروح.

وأوضح بيان محافظة مطروح، عن تاريخ ومكان القوافل الطبية كالاتى، السبت والأحد 5/4 فبراير بمدينة مطروح بمنطقة الزيات اولاد الشايط، والاثنين والثلاثاء 7/6 فبراير مدينة سيوة بمنطقة أبو شروف الجارة ام الصغير، والأربعاء والخميس 9/8 فبراير مدينة سيوة بمنطقة المراقى بحى الدين مشندت ، والاثنين والثلاثاء 14/13 فبراير مدينة الضبعة بنطقة سيدى شبيب، والأربعاء والخميس 16/15 فبراير مدينة الضبعة بمنطقة الجفيرة، والسبت والأحد 19/18 فبراير بمدينة براانى بمنطقة أبو غليله الرابية، والاثنين والثلاثاء 21/20 فبراير مدينة برانى بمنطقة شماس، والأربعاء والخميس 23/22 فبراير مدينة النجيلة بمنطقة النجيلة البحرية، والاثنين والثلاثاء 28/27 فبراير مدينة برانى بمنطقة ابومزهود القطرانى.

وعلى صعيد آخر، نظم جهاز تنمية المشروعات ومكتبة مصر العامة بمطرو، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ندوة نقاشية تحت عنوان " ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والخدمات المقدمة لها " بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والتى نظمها جهاز تنمية المشروعات ومكتبة مصر العامة بمطروح، وبمشاركة عدد من الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والراغبين فى إقامة مشروعات للتعرف على مزيد من التيسيرات والإجراءات التى تساعدهم وتساهم فى الإسراع فى أقامة مشروعاتهم.

وشهدت الندوة، استعراض جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخدمات التى قدمها مع زيادة عدد المشروعات خلال الفترة الماضية وتوسعة مشاركة الشباب فى المعارض الخارحية ومساهمة المحافظة فى رعاية وتحمل كثير من النفقات حرصا على مشاركة أبناء مطروح بتلك المعارض.

كما تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، يرافقها المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واسامة المرسى مدير مكتبة مصر العامة بمطروح لمعرض للمشغولات اليدوية التى أقامها عدد من الشباب والسيدات المشاركين فى فعاليات الجلسة، مشيدة بجودة المنتج أهمية العمل على الترويج له وتسويقه مشيرة إلى جهود المحافظة ودعم محافظ مطروح الدائم للشباب ومشروعاتهم اليدوية والتراثية الصغيرة المدرة للدخل من خلال التوسع فى أقامة عدد من المعارض الداخلية، وحرص المحافظة على المشاركة فى عدد من المعارض الكبرى خارج المحافظة بما يعمل على ترويج مشروعاتهم وتوفير مصدر اقتصادى لهم.