ارتفاع سعر البيض 18% فى المكسيك بسبب الأزمة الأمريكية وانفلونزا الطيور

فاطمة شوقى

شهدت أسعار البيض ارتفاعا جديدا في المكسيك بنسبة 18% ، خلال 10 أيام فقط، وذلك بسبب الأزمة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية من ارتفاع كبير في أسعار البيض، بالإضافة إلى تفشى فيروس انفلونزا الطيور، حسبما قالت صحيفة "الصول دى بويبلا" المكسيكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر البيض ارتفع بنحو 7 بيزو في ولاية بويبلا المكسيكية، أي ما يقرب من 18%، ووفقا للتجار فإن هذا الارتفاع يعود إلى تفشى مرض انفلونزا الطيور ، والازمة الامريكية ، ولذلك فإنه من المتوقع أن استمرار الارتفاع إلا أن الحقيقة هي أن الناس يواصلون شرائها.

والارتفاع الكبير فى أسعار البيض، دفعت الأمريكيين إلى جلبه من الخارج، وخاصة من المكسيك، حيث أن أسعاره أقل بكثير من الولايات المتحدة.

وشهدت أسعار البيض فى الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا فى الأشهر الماضية، متجاوزا نسبة الـ60%، جراء موجات التضخم العاتية، ناهيك عن تفشى أنفلونزا الطيور، مما ساهم ف انخفاض المعروض من السلعة الغذائية ، مقابل زيادة الطلب.

وقالت الوكالة إن مزيجا من تفشى انفلوانزا الطيور وارتفاع أسعار علف الدواجن والوقود وتكاليف العمال، والذى أدى إلى ارتفاع أسعار البيض فى الولايات المتحدة لأكثر من الضعف على مدار العام الماضى، مما أدى إلى حدوث كثير من الصدمات فى ممرات متاجر البقالة.

لكن أسعار البيض ارتفعت بشكل ملحوظ أكثر من الأطعمة الأخرى، حتى أكثر من الدجاج أو الديك الرومى، لأن مزارعى البيض تضرروا بشدة من انفلونزا الطيور. فأكثر من 43 مليون طائر من أصل 58 مليون طائر تم ذبحها خلال العام الماضى للسيطرة على الفيروس، كانت من الدجاج البيض، بما فى ذلك بعض المزارع التى تضم أكثر من مليون طائر فى ولايات رئيسية منتجة للبيض مثل ولاية أيوا.

وتسببت أسعار البقالة التى ارتفعت بنسبة 12% فى نوفمبر إلى ارتفاع التضخم، على الرغم من تباطؤ وتيرة ارتفاعات الأسعار قليل خلال فترة الخريف مع تراجع أسعار الغاز

وعانى إسبانيا من ارتفاع فى أسعار المواد الغذائية، وخاصة البيض، الذى ارتفع سعره بنسبة 29.8% ، وذلك بسبب الحرب فى أوكرانيا والتضخم والطاقة والتوترات فى التجارة الدولية، بالإضافة إلى انتشار أنفلونزا الطيور، حسبما قالت صحيفة "إيرالدو" الإسبانية.