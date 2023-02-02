ارتفاع أسعار اللحوم في الأرجنتين بنسبة 9.5% خلال يناير فقط

فاطمة شوقى

تتفاوض الحكومة الأرجنتينية على تجديد اتفاقية الأسعار العادلة ، مع استمرار العناصر الموجودة في السلة الغذائية الأساسية ، مثل اللحوم والفواكه والخضروات والأسماك في الزيادة، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم أكثر من أثارت الجدل في الارجنتين خلال يناير الماضى ، حيث مع تحديث البيانات حتى 30 يناير ، أظهر مراقب أسعار السوبر ماركت الذي أعده مركز Scalabrini Ortiz للدراسات الاقتصادية والاجتماعية ، ارتفاعًا بنسبة 3.5٪ في اللحوم للأسبوع و 9.5٪ في القياس الشهري، ووفقًا لنفس القياس ، قدمت الفواكه والخضروات أيضًا قفزة في الأسعار أيضا، و تظهر زيادة أسبوعية بنسبة 5.3٪ وزيادة شهرية بنسبة 13.7٪.

ومن بين الأطعمة الأخرى التي شهدت ارتفاعًا أكبر ، وفقًا لهذا الاستطلاع ، الأسماك ، حيث ارتفعت بنسبة 2.5٪ في الأسبوع الأخير من شهر يناير و 17.1٪ على مدار الشهر.

بعد أن أغلق العام الماضي مع ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاثة عقود ، يبدأ عام 2023 بزيادات قوية ستضيف ضغطًا على مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر يناير. وضمن الشرائح ذات الزيادات الأعلى الأطعمة الطازجة ، مثل اللحوم الحمراء والفواكه والخضروات والأسماك.

على الرغم من أن المعلومات الصادرة عن معهد ترويج لحوم الأبقار الأرجنتينية (IPCVA) أظهرت أن سعر هذا الغذاء كان وراء التضخم في عام 2022 .

من جانبها ، أبرزت شركة LCG الاستشارية أنه في الأسبوع الرابع من شهر يناير بلغ متوسط ​​ارتفاع أسعار المواد الغذائية 0.75٪ ، وهو ما سجل تباطؤًا قدره 0.8 نقطة مقارنة بالأسبوع السابق.

لكن مؤشر الأغذية والمشروبات قدم تضخمًا شهريًا بلغ متوسطه 5٪ في الأسابيع الأربعة الماضية و 5.5٪ في نهاية نفس الفترة".

وتوقعت الحكومة أنها لن تتدخل في مواجهة الزيادات الأخيرة في اللحوم ، لكنها أوضحت أنها ستقيم مستوى العرض ، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.