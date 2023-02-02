وأفادت الخارجية الأوكرانية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، باحتجاجها على المعاملة اللاإنسانية للمواطن الأوكراني المحتجز خلف القضبان في جورجيا، داعية السلطات الجورجية إلى التوقف فورا عن إهانته وتسليمه إلى أوكرانيا، مطالبة المنظمات الدولية إلى الوقوف علنا دفاعا عن المواطن الأوكرانى.

ووفقا لإفادة ممثلين عن حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض فقد تم نقل ساكاشفيلي إلى وحدة العناية المركزة بسبب الحالة الصحية الحرجة، وكان قد تم اعتقاله اعتقل في جورجيا في أكتوبر عام 2020 بتهمة ارتكاب عدد من الجرائم الجنائية.

