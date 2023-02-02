أمطار بالسواحل الشمالية اليوم وطقس بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 10 درجات

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة ل درجات الحرارة ، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.