أسعار النفط تسجل 83.21 دولار لبرنت و76.86 دولار للخام الأمريكى

كتبت ريهام الباشا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث سجلت 83.21 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.86 دولار، حيث تراجعت أسعار النفط اليوم.

وقال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن حظر توريد النفط الروسي للدول المنضمة إلى قرار وضع سقف لأسعار إنتاج موسكو داخل قارة أوروبا، دخل اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ ما يقرب من عام كامل.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، خلال تصريحات على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدول المتضررة من القرار الروسي لم تستطع حتى الآن العثور على بديل مناسب لتوريدات النفط الروسي، خاصة وأن أسعاره منخفضة مقارنة بالعديد من صادرات الدول الأخرى.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أنه على الرغم من تأثر موسكو بقرار الاتحاد الأوروبي بوضع سقف لأسعار النفط الروسي، فإن تأثر القارة العجوز يظل أكبر بكثير، مشيرًا إلى أن موسكو تراهن على عاملي الوقت والتأثيرات الاقتصادية لإرجاع أوروبا عن مساعدة أوكرانيا.

وكانت روسيا منعت مصدري النفط المحليين وهيئات الجمارك، من الالتزام بسقف الأسعار الذي فرضته أوروبا على نفطها الخام.

وقال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ البترول والطاقة، إن تقرير وكالة "فيتش" عن أن مصر تمتلك أكبر طاقة لتكرير النفط الخام فى إفريقيا ليس الوحيد والتى أشارت فيه قبل ذلك إلى أنه رغم المخاطر التى تواجه الأسواق العالمية نتوقع أن يكون عام 2022 عام الغاز المصرى، كما أكدت وكالة أخرى أن مصر الشريك أوربا فى أزمة الغاز الروسية، وهذا ما تراه دول العالم فى مصر.

وأضاف رمضان أبو العلا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة "الحياة"، أن تقرير وكالة "فيتش" محايد ويعكس إمكانية مصر لامتلاكها مصاف التكرير للبترول، وأن لدينا خط انابيب.

وأشار إلى أن مصر تمتلك أكبر محطتى إسالة فى إدكوا ودمياط ويمكن أن تصل طاقتها لـ 12 مليون طن سنويان، مؤكدا أن مصر الدولة الوحيدة التى تمتلك البنية التحتية لنقل الغاز وتصديره إلى أوروبا.