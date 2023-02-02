أخبار مصر.. "التموين" تعلن انطلاق تخفيضات الأوكازيون الشتوى الإثنين المقبل

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين ‏والتجارة الداخلية ان موسم التصفية ‏للأوكازيون الشتوى لعام 2023 سوف يبدأ اعتبارا من، الإثنين المقبل وأن فترة الأوكازيون سوف ‏تستمر لمدة شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وطالب ‏الدكتور علي المصيلحى وزير ‏التموين ‏والتجارة الداخلية أصحاب المحال الذين يريدون المشاركة في ‏التصفية الموسمية ‏الأولى "الأوكازيون الشتوى" سرعة التوجه إلى ‏مديريات التموين الواقعة في دوائرهم للحصول على التصاريح ‏اللازمة لذلك، مشيراً إلى أنه وجه مديريات التموين بتسهيل ‏إجراءات الحصول على تلك التصاريح.

وأكد الوزير على اهمية التزام الجهات المشاركة فى ‏الأوكازيون بإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية ‏مقترنة ببيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع ‏خلال الشهر السابق للتصفية، لافتا إلى أن الهدف من ‏الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية ‏وزيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بسبب التخفيضات التي توجد ‏على السلع وأن ‏الأوكازيون لا يقتصر فقط على الملابس ‏بل كل الأنشطة ‏التجارية التي تهم الاسرة المصرية من ‏مصنوعات جلدية ‏وأدوات منزلية ايضاً.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى... وفيما يلى موجز بأهم الأخبار.



البنك المركزى: 94% نموا فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بالربع الثالث من العام الماضى

الاقتصادية أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت بنسبة 94 في المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022، لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 ملیار دولار، ما أسهم في تحسين حساب المعاملات.

المرور: غلق كلى لكوبرى فيصل 3 أيام وإجراء تحويلات مرورية لحركة السيارات

تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلى لمنزل كوبرى الملك فيصل المؤدى إلى شارع السودان لمدة 3 أيام لرفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وأوضح المصدر، أنه فى اطار تنفيذ أعمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر تحديدًا أعلى كوبرى الملك فيصل فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع (السودان) ووقوف معده من الحجم الكبير ( ونش رفع عملاق ) موضحا أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى للمنزل المؤدى إلى شارع السودان وذلك لمدة 3 أيام بدءا من يوم الجمعة الموافق وحتى الســاعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل، على أن يكون فترة الغلق الكلى والأعمال ستكون ليلا فقط من الساعة 2 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا فقط.



ظهور القرش الحوتى "بهلول" بدون أسنان فى أحد المراسى جنوب مرسى علم.. صور

رصد العاملون فى النشاط البحرى بمرسى "نكرى" جنوب مدينة مرسى علم، اليوم الخميس، ظهور القرش الحوتى الشهير، وما يطلق عليه "بهلول" وهو بدون أسنان، والذى أصبح كثير الظهور فى المناطق المختلفة فى البحر الأحمر خاصة الجنوبية، حيث أنه يعتبر من الكائنات وظهوره يمثل جذب سياحى كبير.

وتم رصد هذا النوع من الأسماك فى الغردقة عدة مرات خلال الفترات والسنوات الماضية، وتعاملت محميات البحر الأحمر مع ظهور تلك النوع من الأسماك باحترافية شديدة، وقامت بعملية رصد لظهوره وأماكن تواجده، وأصدرت نشرة إرشادية للتعامل معه، بعد دراسة السمكة جيدا والتأكد أنها سمكة مهاجرة ومن نوع القروش، وهى مسالمة وصديقة للإنسان.

وكان صرح الدكتور أحمد غلاب، الباحث البيئى فى محميات البحر الأحمر، أنه رغم تصنيف سمكة الحوت القرش ضمن مملكة القروش إلا أنه ليس من المفترسات ودليل على عدم افتراسه أنه يتغذى على الهائمات البحرية عن طريق سحب كمية كبيرة من المياه غنية بتلك الهائمات وفلترتها من المياه.



وزارة الإسكان فى غزة تشكر الرئيس السيسي على مبادرته لإعادة إعمار القطاع

ثمن محمود العسكري مسؤول الإعلام في وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعمار غزة، مقدما الشكر لمصر حكومة وشعبا.

قال "العسكري" في تصريحات نقلتها قناة اكسترا نيوز: " نتقدم بالشكر الجزيل إلى جمهورية مصر العربية رئاسة وحكومة وشعبا وفخامة الرئيس السيسي الذى خصص 500 مليون دولار لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوان 2021.

عن زيارة الوفد الأوروبي، أضاف: هي زيارة هامة للاطلاع على جهود إعادة الاعمار وما تقوم به جمهورية مصر العربية في أرض الميدان في بيت لاهيا وشارع الرشيد ، ونثمن أيضا هذه الزيارة التي تؤسس إلى عمل قادم لمزيد من مشاريع إعادة الإعمار .



نيابة النقض توصى بقبول طعن مودة الأدهم على حكم سجنها وآخرين 6 سنوات

أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرتها في طعن موده الأدهم بالنقض رقم 12737 لسنة 91 قضائية والمحدد له جلسة 11 فبراير للمرافعة في الحكم الصادر بسجنها مع اخرين ست سنوات.

جاء في مذكرة نيابة النقض أن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولايحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لايمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لإرتكاب جريمة الاتجار بالبشر، ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الاتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وجاء قاصرا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر على ماحملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.



وزير التعليم يعلن انضمام 30 ألف معلم للمدارس بالفصل الدراسى الثانى

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الموجهين والإدارات مهم جدا فى حضور الطلاب للمدارس، موضحا أنه سيتم عقد لقاء مع مديرى المديريات الأسبوع المقبل لبحث الانضباط بالفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه 11 فبراير المقبل، مضيفا أنه سيتم تنظيم مسابقة لافضل مدرسة وإدارة تعليمية متميزة لتشجيع الانضباط داخل المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، خلال لقاء صحفى، أن التميز فى الإدارات من خلال البنية التحتية والكفاءة المرتفعة لتحسين البيئة التعليمية، إضافة إلى تفعيل حلول مبتكرة لسد العجز، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تتسلم اليوم نتيجة 30 ألف ويتلقوا التدريبات فى الجامعات المختلفة، ويتسلموا العمل مع بداية الفصل الدراسي الثاني على أن يتم عمل العقود مع المعلمين من خلال المديريات لانه المعلم تقدم على مستوى المديرية.

وأشار الوزير إلى أن الدكتور صالح الشيخ سيعلن عن 30 ألف معلم الأخرى اليوم.



وزير التعليم يعلن تعديل مواصفة امتحان الثانوية العامة لذوى الاحتياجات

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تعديل الورقة الامتحانية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالثانوية العامة موضحا أن الإعاقة الذهنية 100% موضوعى، وباقى الاعاقات 85% موضوعى أو اختيار من متعدد و15%ومقالى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تشكيل فريق بمركز المناهج لتطوير مناهج الطلاب المكفوفين لأن تكون المناهج مطابقة للخطة الدراسية الزمنية.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم أنه وقع قرارا وزارياً بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أن الامتحان سيتم صياغتها بشكل صحيح، وسيكون هو رئيساً لامتحانات الثانوية العامة وخالد عبد الحكم نائبا ومحسن عبد العزيز مسئول التطوير التكنولوجي بالامتحانات.



وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، الخميس، محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 164639) طالبا وطالبة، حضر منهم( (162736)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (136591) بنسبة (83.93%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (26145) بنسبة 16.07%.

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (158360) طالبا وطالبة، حضر منهم (155486)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (136587) بنسبة 87.85%، والحاصلين على أقل من 50 % (18899 ) بنسبة ( 12.15%).



ارتفاع سعر البيض 18% فى المكسيك بسبب الأزمة الأمريكية وانفلونزا الطيور

شهدت أسعار البيض ارتفاعا جديدا في المكسيك بنسبة 18% ، خلال 10 أيام فقط، وذلك بسبب الأزمة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية من ارتفاع كبير في أسعار البيض، بالإضافة إلى تفشى فيروس انفلونزا الطيور، حسبما قالت صحيفة "الصول دى بويبلا" المكسيكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر البيض ارتفع بنحو 7 بيزو في ولاية بويبلا المكسيكية، أي ما يقرب من 18%، ووفقا للتجار فإن هذا الارتفاع يعود إلى تفشى مرض انفلونزا الطيور ، والازمة الامريكية ، ولذلك فإنه من المتوقع أن استمرار الارتفاع إلا أن الحقيقة هي أن الناس يواصلون شرائها.

والارتفاع الكبير فى أسعار البيض، دفعت الأمريكيين إلى جلبه من الخارج، وخاصة من المكسيك، حيث أن أسعاره أقل بكثير من الولايات المتحدة.

وشهدت أسعار البيض فى الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا فى الأشهر الماضية، متجاوزا نسبة الـ60%، جراء موجات التضخم العاتية، ناهيك عن تفشى أنفلونزا الطيور، مما ساهم ف انخفاض المعروض من السلعة الغذائية ، مقابل زيادة الطلب.

وقالت الوكالة إن مزيجا من تفشى انفلوانزا الطيور وارتفاع أسعار علف الدواجن والوقود وتكاليف العمال، والذى أدى إلى ارتفاع أسعار البيض فى الولايات المتحدة لأكثر من الضعف على مدار العام الماضى، مما أدى إلى حدوث كثير من الصدمات فى ممرات متاجر البقالة.



تعليم الجيزة: 35 جنيها رسوم التظلم للمادة الواحدة بنتيجة الشهادة الإعدادية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، رسوم التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022-2023، موضحة أنه يتم تحصيل رسوم اطلاع 35 جنيها من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة.

وأكدت المديرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فتح باب التظلمات فى الشهادة الإعدادية اعتبارا من يوم الأحد القادم، ولمدة 15 يوما، مشيرة أن تقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدارس.

وأشارت أن نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022-2023 ستكون متاحة فى المدارس لجميع الطلاب ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 2 فبراير.

ونوهت المديرية، أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، بالرقم القومى من خلال الدخول على الرابط التالى: