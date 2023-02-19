3.5 مليون جنيه لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب ببيلا فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، عن بدء أعمال إحلال وتجديد شاملة لخطوط مياه الشرب بعدة شوارع ومناطق مختلفة بمدينة بيلا، بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه، فى إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وحرصاً على تطوير شبكة المياه واستبدال خطوط المياه القديمة بخطوط جديدة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأحد، لمتابعة سير أعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب بشوارع المدينة، بحضور أيمن غالي، ومحمد ضبعون، نائبا رئيس المدينة، والمهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب ببيلا، وإبراهيم البيومي، مدير الشبكات بالمنطقة.

ومن جانبه أشار المهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب ببيلا، إلي أنه يتم الآن إحلال وتجديد مواسير المياه بشارع النيل بطول كيلو وقطر 12 بوصة وشارع النيل بطول كيلو وقطر 9 بوصة، وكذلك خطوط المياه بحي أبو دشيش بطول كيلو وقطر 6 بوصة، وخطوط المياه بحي القشلان بطول 2 كيلو وقطر 4 بوصة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف مطابق للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب ولتحسين الضغوط والتغلب على ضعف المياه.

وفي سياق مختلف، تفقد جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، تنفيذ أعمال حفر خط الغاز الطبيعى بأحياء أبو دشيش والقشلان ومنطقة المركز القديم، بمدينة بيلا، لتوصيل الغاز الطبيعى لأهالى المدينة، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة الميدانية المستمرة لدفع نسب تنفيذ المشروعات القومية والخدمية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ووجه رئيس مدينة بيلا، بضرورة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعى لباقي قطاعات المدينة، لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمنى المحدد، لتقديم الخدمة للمواطن بشكل حضاري ولائق وبسعر مناسب.