27 جامعة حكومية تشارك بملتقى مجالس الاتحادات الطلابية

كتب محمد صبحى

يشارك رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية وأمناء اللجان العليا بمجالس الاتحادات الطلابية من 27 جامعة حكومية على مستوي الجمهورية فى ملتقى مجالس الاتحادات الطلابية تحت شعار " قادة المستقبل.. والجمهورية الجديدة"، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 16- 20فبراير الجاري

وتضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان " "عبقرية الشخصية المصرية - المصري القديم نموذجا"، ألقاها الدكتور بسام الشماع - المؤرخ وعالم الآثار، حيث تناول تاريخ الآثار مما يكشف بداية الحضارة المصرية، وعبقرية المصري القديم ، متطرقاً إلى تعريف الشباب بأدوات الجراحة المصرية القديمة والعمليات الجراحية المتطورة حينها، الأهرامات وأبو الهول والدائرة الحجرية الفلكية المسماة بـ " نبتا بلايا “، بالإضافة إلى استعراض تاريخ الرياضة في مصر القديمة .

وتضمنت الفعاليات لقاء حواري مفتوح، شارك فيه الدكتور طايع عبد اللطيف - مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ، الدكتور عمرو مصطفي -منسق عام أسرة من أجل مصر المركزية وعميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفي أحمد الديب.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عبد اللطيف على ضرورة تكاتف رؤساء مجالس اتحاد الجامعات ونوابهم من أجل إعلاء شأن وقيمة الاتحادات الطلابية، باعتبارها الممثل الشرعي لطلاب الجامعات المصرية، مطالباً الشباب بعرض مقترحاتهم لتعديل بنود اللائحة الإدارية والمالية.

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي أحمد الديب على أهمية ودور طالب الاتحاد داخل الجامعات والمعاهد مطالباً رؤساء الاتحادات الطلابية بإعداد خطة نشاط واضحة لتفعيل دورهم في خدمة زملائهم.

فيما تحدث الدكتور عمرو مصطفي - منسق عام أسرة من أجل مصر المركزية، عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وحفز الشباب على تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وإثبات ذاتهم وتنفيذ المشروعات الصغيرة التنموية المستدامة.

ومن جانبه تناول الدكتور طاهر نصر – المحاضر بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب خلال ندوة بعنوان " تصدوا معنا للشائعات "، سبل مواجهة ومكافحة الشائعات.

ومن ناحية أخري تضمنت فعاليات اليوم ورش عمل حول ريادة الأعمال، وحصل الطلاب على شهادات معتمدة من المؤسسة والوزارة، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل لأعضاء اللجنة العليا الفنية بالاتحادات الطلابية المشاركين في مراكز الفنون بالجامعات، قام بتقديمها المخرج تامر شحاتة - مخرج البرنامج الإذاعي الشهير "مسرح المنوعات"، واختتمت فعاليات اليوم بالبرنامج الإذاعي "مسرح المنوعات" بحضور نخبة من الفنانين.