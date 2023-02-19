وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد الأنشطة الطلابية فى مدرسة الأمل بالخارجة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

تفقد سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة، وتابع مجموعة من الأنشطة الرياضية التى يجرى تنفيذها مع بداية اليوم الدراسى، بمرافقة مدير إدارة الخارجة التعليمية، وأثنى على مجهودات المدرسة وحرصها على رسم البسمة على وجوه الطلاب ومشاركتهم لحظات من السعادة والمرح، كما تفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على مستواهم التحصيلى وتابع ورش الأقسام العملية والتى يجرى بها تدريب طلاب المدرسة على المهن الحرفية المختلفة، واطمئن على إعداد الوجبات المدرسية للطلاب والالتزام بكافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

ووجه مدير المديرية بتنظيم دورة رمضانية رياضية لطلاب مدارس التربية الخاصة بالمديرية ضمن احتفالات الشهر الكريم وخطة العمل فى تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة لصقل وتنمية مهارات الطلاب وإكتشاف مواهبهم.

وفى سياق متصل، أجرى وكيل تعليم المحافظة، جولة تفقدية داخل الأقسام العملية والورش بالمدرسة، وتابع توفر كافة الإحتياجات اللازمة الخاصة بالتدريبات العملية للطالبات وشدد على الإلتزام التام بكافة إجراءات الأمن والسلامة، وتدريب مجموعة من معلمات الأقسام العملية على صيانة الماكينات وإصلاح الأعطال لإنجاز العمل وأيضا تقديم الدعم للغير ونقل الخبرات بين جميع معلمات المدرسة.

وكان مدير التعليم بالمحافظة، تابع مؤخراً مع لجان المتابعة وتوجيه عموم المواد الدراسية المختلفة سير العمل بمدرسة بشاير الخير الابتدائية، حيث جرى العمل على تقييم شامل ومتكامل لحالة المدرسة، ومتابعة الفصول الدراسية وتقييم المستوى التحصيلى للطلاب، فضلا عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة التربوية المختلفة لصقل مهارات تلاميذ المدرسة.

ووجه مدير التعليم بالمحافظة بتقديم كافة سبل الدعم لطلاب المحافظة وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة ورصد السلبيات والعمل على علاجها لضمان الجودة والخدمة التعليمية المتميزة لأبناء المحافظة.