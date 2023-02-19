وكيل أوقاف الأقصر يعلن خطة استقبال شهر رمضان وتحديد مساجد التراويح والاعتكاف

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن ملامح خطة مديرية أوقاف الأقصر لإستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1444/ 2023، حيث تم تحديد 1274 مسجد للتراويح و102 مسجد للاعتكاف، والدروس الدينية وغيرها من التجهيزات للشهر الكريم.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، فى بيان صحفى، أنه بتوفيق من الله تبارك وتعالى، وفي إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لإستقبال شهر رمضان، والتى تشمل تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لإستقبال شهر رمضان، وتحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة عيد الفطر المبارك.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تشمل الخطة أيضاً التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تبلغ عدد مساجد صلاة التراويح 1274 مسجد، وعدد مساجد الاعتكاف 102 مسجد، وعدد مساجد التهجد 361 مسجد، وعدد مساجد درس العصر 827 مسجد، وعدد مساجد درس السهرة 827 مسجد، وعدد مساجد صلاة عيد الفطر المبارك 1274 مسجد، وذلك بجانب العديد من البرامج الدعوية الآخرى، التى سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن إنهاء استعدادات فرش 4 مساجد بالسجاد الجديد من الوزارة، وذلك بتوفيق من الله تبارك وتعالى، وفي إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، على تشرف مديرية أوقاف الأقصر بقيادته، بالإعلان عن إنهاء استعداداتها لفرش عدد 4 مساجد بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، وهي ما يلي:- (مسجد الإمام الرفاعى بنجع العرب بإسنا - مسجد العتيق الحاج خليفة بنجع دياب بمنشأة العمارى بمدينة الأقصر - مسجد النبابتة بقرية الرياينة بأرمنت - مسجد السلام بقرية الدير شرق بإسنا، موجهاً خالص الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى فرش هذه المساجد.