وصول 3 طائرات إغاثة إماراتية وباكستانية إلى سوريا لدعم متضررى الزلزال

أ.ش.أ

وصلت طائرتان إماراتيتان اليوم الأحد، إلى مطاري دمشق الدولي واللاذقية تحملان مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن إحدى الطائرتين تحمل على متنها 25 طنا من المساعدات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، وصلت طائرة باكستانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل على متنها أربعة أطنان من الأدوية والمواد الغذائية للمتضررين من الزلزال.

كما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، تقديم بلادها مساعدات إضافية لضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا مؤخرا.

وقالت الوزيرة "إننا لن نترك السوريين وحدهم، حتى وإن وضع المسؤولون العقبات أمام منظمات الإغاثة"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بأمهات وأطفال وأجداد يعايشون الحرب منذ ما يزيد على عشرة أعوام، واضطروا للفرار أكثر من مرة، وهم الآن في حداد على أحبابهم تحت الأنقاض.

واستطردت وزيرة الخارجية الألمانية قائلة "إن ضحايا ومتضرري الزلزال في سوريا ينقصهم حاليا أهم الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة؛ لذلك سنزيد مرة أخرى مساعداتنا للمنطقة بما يزيد على 22 مليون يورو".

وكانت سوريا قد استقبلت أمس السبت 15 طائرة من الإمارات العربية المتحدة والعراق وروسيا وليبيا عبر مطارات دمشق واللاذقية وحلب، محملة بالمساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الجاري.