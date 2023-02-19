اليوم السابع
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الأحد، 19 فبراير 2023 07:27 ص
أكرم القصاص
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وزير خارجية الكويت يلتقي نظراءه فى السويد وكوسوفو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

الأحد، 19 فبراير 2023 07:00 ص
وزير خارجية الكويت يلتقي نظراءه فى السويد وكوسوفو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الكويت
اش ا

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بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع نظرائه في السويد وكسوفا وكرواتيا، كل على حدة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
 
وقالت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان السبت - إن الشيخ سالم الصبح تباحث مع وزير خارجية السويد توباياس بيلستروم على هامش مؤتمر ميونخ، أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت بمملكة السويد وتبادل الرؤى حيال تطورات الأزمة في أوكرانيا وسبل دعم الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.
 
كما أجرى الشيخ سالم الصباح لقاءات ثنائية مع كل من وزير خارجية جمهورية كوسوفو دونيكا جبرفالا شوارتز ووزير خارجية جمهورية كرواتيا جوردان ردمان، حيث تناولت اللقاءات أوجه العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والبلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وبحث التطورات على الساحة الدولية.

الكويت

خارجية الكويت

الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

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