وزيرة التضامن: افتتاح القرية التراثية بسيناء عقب عيد الفطر بحضور الرئيس السيسى

كتب ــ مدحت وهبة ــ تصوير حسين طلال

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم افتتاح القرية التراثية، فى سيناء بعد عيد الفطر المبارك فى سيناء من قبل بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتة إلى أنه سيتم عقد لقاء تنسيقي خلال شهر مارس لعرض الحرف التى يتم مشاركتها، لافتة إلى وجود منصة إلكترونية لتسجيل الأسر المنتجة للمشاركة فى معرض ديارنا، كما يتم استكمال قاعدة البيانات، والعمل على الشفافية وتنوع المنتجات، وهندسة المعارض وتنوعها والاهتمام بجودة المنتج.

وأضافت وزيرة التضامن خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل إطلاق النسخة الـ"65" ل معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية والذى ينطلق الخميس المقبل الموافق 23 فبراير بمشاركة 400 عارض، أن كل وزارة تشارك بمنتجاتها فوزارة السياحة تعمل فى الأجواء الفرعونية، وتعمل مع الفن التراثى والحرفى، كما يتم إتاحة فرص الإقراض للمشاركين، وغيرها من المنح، والتدريب الحرفى واستحداث تصاميم جديدة، وتنظيم زيارات العارضين بمختلف المحافظات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن معرض «ديارنا» يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالى للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها.

وأضافت القباج، أن الوزارة تحرص على التوسع فى إقامة معرض «ديارنا» بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص كذلك على إقامة المعرض بشكل دورى بالتعاون مع الوزارات المعنية و المحافظين على مستوى الجمهورية لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.