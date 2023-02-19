اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 فبراير 2023 10:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة تنشيط السياحة: 50% معدل نمو القطاع تم فى 2022

الأحد، 19 فبراير 2023 10:13 م
هيئة تنشيط السياحة: 50% معدل نمو القطاع تم فى 2022 جانب من المداخلة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي: إننا نعمل على زيادة الوعى بأهمية قطاع السياحة للاقتصاد الوطنى، مضيفا أن السائح فى العالم الحديث يحب التجول فى الشوارع والتعامل مع المواطنين. 
 
 أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: تغير ثقافة التعامل المباشر مع السائح تحتاج إلى مجهود كبير ووقت، وهذا قائم في المدارس والمجتمع المدنى والفندقى لكيفية التعامل مع السائح". 
 
وتابع : "مصر فى عام 2022 استطاعت تحقيق معدلات نمو أكثر من 50% بقطاع السياحة.. والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على قطاع السياحة العالمي".
 

تنشيط السياحة

السياحة

ايمان الحصري

الازمة الروسية



الموضوعات المتعلقة

فعاليات تنشيط السياحة.. افتتاح تجريبي لمنطقة الخدمات بالمتحف المصري الكبير ومعرض للفنون

الإثنين، 13 فبراير 2023 10:46 ص

تنشيط السياحة تشارك فى احتفال سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة بالسنة الصينية الجديدة

الإثنين، 06 فبراير 2023 07:54 م

هيئة تنشيط السياحة: 43% زيادة في عدد السيُاح لمصر في 2022 عن 2021

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:23 م

رئيس هيئة تنشيط السياحة: إعلان ملكة بلجيكا زيارتها لمصر دعاية مجانية للآثار المصرية

الإثنين، 30 يناير 2023 01:18 ص

النائب خالد بدوى يؤكد أهمية قانون إنشاء الغرف السياحية فى تنشيط السياحة

الأحد، 29 يناير 2023 03:00 م

"تنسيقية شباب الأحزاب" تدعو الحكومة للتفكير خارج الصندوق لتنشيط السياحة

الأحد، 29 يناير 2023 01:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة