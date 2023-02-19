هيئة تنشيط السياحة: 50% معدل نمو القطاع تم فى 2022

كتب محمد شرقاوى

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي : إننا نعمل على زيادة الوعى بأهمية قطاع السياحة للاقتصاد الوطنى، مضيفا أن السائح فى العالم الحديث يحب التجول فى الشوارع والتعامل مع المواطنين.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: تغير ثقافة التعامل المباشر مع السائح تحتاج إلى مجهود كبير ووقت، وهذا قائم في المدارس والمجتمع المدنى والفندقى لكيفية التعامل مع السائح".

وتابع : "مصر فى عام 2022 استطاعت تحقيق معدلات نمو أكثر من 50% بقطاع السياحة.. والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على قطاع السياحة العالمي".