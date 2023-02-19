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مفاوضات أمريكية مع إيلون ماسك لإتاحة الإنترنت لأوكرانيا عبر "ستارلينك" بلا قيود

الأحد، 19 فبراير 2023 01:50 م
مفاوضات أمريكية مع إيلون ماسك لإتاحة الإنترنت لأوكرانيا عبر "ستارلينك" بلا قيود إيلون ماسك
كتبت ريهام عبد الله

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تتفاوض الحكومة الأمريكية مع الملياردير إيلون ماسك، مالك شركة سبيس إكس، لتعزيز استخدام الإنترنت فى أوكرانيا، عبر الأقمار الصناعية من خلال خدمة شركة ستارلينك الفضائية.

شركة سبيس إكس، كانت قد منعت استخدام الجيش الأوكرانى لخدمات ستارلينك للإنترنت الفضائى الشهر الماضى، للتحكم فى إطلاق طائرات من دون طيار فى المنطقة خلال الحرب، وفقا لموقع فوربس الشرق الأوسط.

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أنتونى بلينكن يفصح عن إجراء محادثات مع إيلون ماسك

وفى مقابلة تلفزيونية، أجاب انتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، عن سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة قد طلبت من ماسك، الرئيس التنفيذى للشركة، عدم تقييد استخدام قدرات ستارلينك من قِبل الجيش الأوكرانى، ورد بلينكن: "لا يمكننى مشاركة أى تفاصيل سوى إننا أجرينا محادثات".

وفى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، شحنت "سبيس إكس" حمولات شاحنات من محطات ستارلينك إلى أوكرانيا بشكل خاص، ما سمح للجيش الأوكرانى بالاتصال عن طريق توصيلها وربطها بما يقرب من 4000 قمر صناعى أطلقتها سبيس إكس حتى الآن فى مدار أرضى منخفض.

قال ماسك إن روسيا حاولت التشويش على إشارات ستارلينك فى المنطقة، على الرغم من أن "سبيس إكس" تصدت لها بتشديد برامج الخدمة.

البيت الأبيض يجادل ماسك حول استمرارية خدمة ستارلينك لأوكرانيا

وتجادل البيت الأبيض، مع ماسك، أكتوبر الماضى، حول استمرارية خدمة ستارلينك فى أوكرانيا، التى كانت موردًا حيويًا للاتصالات للقوات الأوكرانية، فيما أرسلت "سبيس إكس" رسالة إلى البنتاغون فى سبتمبر، تحذر من أنها لا تستطيع مواصلة تمويل خدماتها لأوكرانيا من دون إعانات حكومية.


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