مصرع سائح أسترالى إثر هجوم سمكة قرش فى كاليدونيا الجديدة

أ.ش.أ

لقى سائح أسترالي يبلغ من العمر 59 عاما مصرعه إثر هجوم سمكة قرش وقع على بعد 150 مترا من أحد الشواطئ في عاصمة كاليدونيا الجديدة "نوميا".

وذكر مجلس مدينة "نوميا" - حسبما ذكرت قناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، إن خدمات الطوارئ عثرت على عضة خطيرة في ساق السائح وكذلك في ذراعيه.

وأضاف مجلس المدينة أنه على الرغم من الإسعافات الأولية التي قدمت للسائح الأسترالي والقيام بتدليك عضلة القلب لدى إنقاذه على الشاطئ، إلا أنه توفي متأثرا بجروحه.

يذكر أن كاليدونيا الجديدة هي تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا في جنوب غرب المحيط الهادئ على بعد 1210 كم إلى الشرق من أستراليا.