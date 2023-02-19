محافظ بورسعيد: إزالة أحد الأسواق العشوائية وإقامة سوق حضارية بديلة.. صور

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منطقة "سوق البالة" القديم، الكائن بمنطقة القنال الداخلى ببورسعيد، وذلك بعد الانتهاء من إزالة السوق بالكامل، فى إطار خطة محافظة بورسعيد، للارتقاء بالمنطقة وتطويرها بالكامل، لتصبح منطقة حضارية على أعلى مستوى، تليق بالمشروعات العملاقة التى يشهدها حى العرب فى مجال الأسواق الحضارية، رافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وليد الدعدع رئيس حى العرب، وعدد من الجهات التنفيذية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال إزالة سوق البالة القديم تأتى فى إطار خطة تطوير المنطقة بشكل حضارى يتناسب مع المشروعات الخدمية والتنموية المقامة بمنطقة مجمع الأسواق بحى العرب، والتى أصبحت داون تاون مدينة بورسعيد، وملتقى للزائرين من جميع المحافظات، فى ظل تنميط الأسواق وإنهاء العشوائية وإقامة أسواق حضارية بديلة لها.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن مول outlet الجديد، يعد طفرة حقيقية فى مجال إقامة مولات حضارية على أعلى مستوى ببورسعيد، خاصة فى مجال الملابس المستعملة، موضحاً أن المول مصمم على أحدث طراز ويضاهى كبرى المولات التجارية وسيكون منطقة جذب سياحى ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين.

واستعرض المحافظ، مع الجهات التنفيذية خطة العمل فى تطوير المنطقة، مؤكداً أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهد تطوراً غير مسبوق، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية، وإقامة الجراج المتعدد الطوابق لتتماشى منطقة مجمع الأسواق مع خطة التنمية المستدامة التى تجرى على أرض بورسعيد فى كافة القطاعات.

وأشار إلى أنه تم إزالة سوف البالة القديم الأسبوع الماضى، بعد إنهاء إجراءات التعاقد والتسليم لمحلات مول الملابس المستعملة الجديد Outlet.