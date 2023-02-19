محافظ الإسكندرية يعلن افتتاح معرض "أهلا رمضان" بحى غرب.. قريبًا

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التوسع فى إقامة معارض" أهلا رمضان" حيث سيتم التنسيق مع رئيس حى غرب لإقامة معرض، مشيرا إلى أن المحافظة توفر الأرض مجانًا للعارضين للمساهمة فى تخفيض الأسعار، مؤكدا إلى أن المحافظة تعمل على توفير معرض فى كل حى.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.

وافتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية معرض "أهلآ رمضان" فى ميدان محمد نجيب بسيدى بشر والذى يتكون من 50 باكية على مساحة 700 متر، ويضم جميع السلع الغذائية والاستهلاكية المختلفة، مشيرًا إلى أنه يشارك فى المعرض نحو 56 عارضا لتوفير أكبر كم من السلع وبتخفيضات كبيرة للمواطنين، بحضور المحاسب محمد سعد الله مدير مديرية التموين واللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول.

وثمن محافظ الإسكندرية على الدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتى قامت بعرض كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة وكعك العيد بأسعار تقل عن مثيلاتها فى السوق بنسبة تصل إلى 30%.

وأكد الشريف أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية مشيرًا إلى أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة الإسكندرية تشهد تزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار الشريف أن هناك 28 سلعة أساسية بالإضافة إلى أكثر من 100 سلعة فرعية مطروحة داخل المعرض بتخفيضات كبيرة؛ حيث بلغ سعر المكرونة 17.5 جنيه بدلا من 22 جنيها والزيت 800 مل بـ35 جنيها بدلا من 50 جنيها والزيت 1 لتر ب 53 جنيها بدلا من 60 جنيها، مضيفا أن نسبة التخفيض على السكر تصل إلى 20% داخل المعرض.

وأوضح الشريف؛ أن سعر كيلو اللحمة البرازيلى "درجة أولى" 145 جنيها بدلًا من 180 جنيها، وسعر المفروم 150 جنيها بدلًا من 160جنيه، لافتا إلى أن سعر الدواجن كيلو و200 جرام 110 جنيهات بدلا من 155 جنيه، وكيلو البط 95 جنيه بدلًا من 100 جنيه وبلغ سعر كيلو اللبن الجاموسى 20 جنيها بدلا من 26 جنيها، والجبن الرومى 148 جنيها بدلا من 160جنيه، وتصل نسبة الخصم على العطارة والمنظفات والبلح إلى 20% د وخصومات متنوعة على الملابس تصل إلى 60%.

يذكر أن معارض "أهلا رمضان "بالإسكندرية هذا العام جاءت قبل شهر رمضان الفضيل بأكثر من شهر ويستمر حتى نهاية الشهر الفضيل وتقام المعارض هذا العام فى مختلف الأحياء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين وذلك لضبط أليات الأسعار بالأسواق وضبطها وهو ما تسعى له الدولة لعدم استغلال المواطنين وتعتبر رسالة طمأنينة للمواطنين بتوافر السلع وبأسعار تنافسية، ومن المقرر أن تستمر عروض المهرجان حتى نهاية شهر رمضان الكريم.