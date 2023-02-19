محافظ الأقصر يتفقد مشروعات المساكن والصرف والمدارس ضمن حياة كريمة بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري داخل مدينة أرمنت، وذلك برفقة المهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، والمهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد مشروع إنشاء عدد 5 عمارات سكنية (سكن كريم) بقرية السلام، بعدد 4 طوابق لكل عمارة سكنية بإجمالي عدد 40 وحدة سكنية إنشاء جديد، وتبلغ مساحة الوحدة 95 م (3 غرف وصالة ودورة مياه ومطبخ)، كما تفقد أعمال تنفيذ كوبري أبو دغار الذي تم الإنتهاء من تنفيذه ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بعرض 10 أمتار، وحمولة 70 طنا، والذي سيربط عزبة أبو دغار بباقي قرى مركز أرمنت، وتفقد وحدة طب أسرة أبو دغار للتأكد من انتظام العمل بالوحدة والإطمئنان على مستوى الخدمة الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بها، وذلك بحضور الدكتور أحمد حماد مدير الرعاية الأولية فرع الأقصر.

كما تفقد محافظ الأقصر، خلال جولاته، مشروع محطة رفع صرف صحي قرية الرياينة بقدرة 300 لتر/ث بمركز أرمنت بتكلفة تقديرية 220 مليون جنيه ( ضمن مشروع صرف صحي قرى ارمنت بتكلفة إجمالية تقديرية 760 مليون جنيه)، تنفيذ المقاولون العرب، حيث استمع من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إلى موقف الأعمال التنفيذية للمحطة التي تقع على مساحة 800 متر مسطح، والتي ستخدم حوالي 60 ألف نسمة بالقرية إلى جانب خدمة 140 ألف نسمة بعدد 7 قرى بمركز أرمنت ضمن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة 98% ونسبة تنفيذ الشبكات 94٪ وخط طرد 98٪ و معظم العمالة في المشروع من أهالي المركز والقرى المجاورة بمحافظة الاقصر.

وتابع محافظ الأقصر، خلال جولته بأرمنت مبنى مدرسة حاجر أرمنت الحيط الشرقي للتعليم الأساسي بقرية السلام، والتي تم الإنتهاء من أعمال الصيانة والتجديد لها ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تفقد محطة رفع مياه الشرب بأبو دغار بطاقة 25 لتر/ثانية، لخدمة أهالي القرية والقضاء على المناطق الساخنة التى كانت تعانى من ضعف المياه.

كما استمع المحافظ خلال الجولة إلى آراء ومطالب عدد من المواطنين موجها بتلبية المطالب الخاصة بهم والتواصل مع جهات الاختصاص للاستجابة لتلك المطالب وحلها، حيث رافق محافظ الأقصر خلال الجولة، المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري دردير مدير أعمال الجهاز بالأقصر، وعلي عثمان نائب رئيس مدينة أرمنت، والمهندس طه حسين حسن المهندس التنفيذي بجهاز تعمير البحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



جولات بالوحدات الصحية بأرمنت



لقاء المحافظ مع أهالى أرمنت خلال جولاته



متابعة المحافظ لمشروعات المساكن فى أرمنت



متابعة مشروعات الصرف الصحى بأرمنت