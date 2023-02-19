مجمع كهنة شرق السكة الحديد بالقاهرة يعقدون اجتماعهم الشهرى بالعبور

كتب: محمد الأحمدى

عقد مجمع كهنة قطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة ، اجتماعهم الدوري في بيت القديس البابا كيرلس السادس وأم الغلابة بالعبور، بحضور نيافة الأنبامارتيروس الأسقف العام للقطاع.

ويأتى ذلك بجانب القداس الإلهي ألقى القس مكاري القمص تادرس كاهن بشبرا الخيمة محاضرة لاهوتية.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير غدا الاثنين، والموافق 20 فبراير الجارى لمدة 55 يوماً، تنتهى بأسبوع الآلام وعيد القيامة في شهر أبريل.

ويقول الأب دوماديوس حبيب الراهب كاهن عام بالقاهرة إن الصوم الكبير له ألحان خاصة أبرزها لحن "أنا أعرف أنك صالح" وتمتنع الكنيسة عن معظمالأطعمة التي يوجد فيها طعام دسم مثل لحوم الحيوانات وغير مسموح بالأسماك في هذا الصوم.

وحول أسابيع الصيام الكبير فيتم تقسيمهم إلى أسبوع الاستعداد للأربعين المقدسة وأسبوع الألام، موضحا أن الصوم الكبير هو صوم درجة أولى وهو أقدسصوم في الكنيسة وأقدس أيامه أسبوع الآلام والأسبوع الأول يسمى الاستعداد والثانى التجربة والثالث الابن الضال والرابع السامرية والخامس المخلعوالسادس المولود أعمى والسابع أسبوع الآلام.