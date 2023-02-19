لحم بقري بـ120 جنيها.. انطلاق مشروع المنافذ المتنقلة "ضد الغلاء" في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، مبادرة "ضد الغلاء"، اليوم الأحد، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك تحت رعاية المحافظ اللواء عادل الغضبان.

وتابع محمد عوض، وكيل مديرية التموين بالمحافظة، مشروع المنافذ المتنقلة ضمن مبادرة "ضد الغلاء" عن طريق سيارات تجوب كافة أنحاء وأحياء المحافظة وذلك لتوفير السلع الغذائية الأساسية مثل: زيت، وسكر، لحوم،ومكرونة، حيث بلغ سعر 800 جرام لحم بقري 120 جنيها، وكيس مكرونة 7.5 جنيه، وزجاجة لتر زيت 55 جنيها.

وتتواجد السيارات بعدة مناطق منها: مديرية التربية والتعليم بالسيدة نفيسة، وسوق القابوطي دائرة الضواحي، سوق العصر دائرة العرب، سوق على دائرة الزهور، ومدينة بورفؤاد، وذلك تحت إشراف مفتشي الرقابة التموينية بقيادة المهندس خالد فهمي، مدير الرقابة، وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة، للتأكد من جودة تلك السلع والبيع بأسعار تنافسية ومنع الغش التجاري.



أسعار السيارات



السيارات المتنقله



جانب من المبادرة