اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لبنان تعلن تأجيل فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي" بسبب الأوضاع الحالية

الأحد، 19 فبراير 2023 09:20 م
لبنان تعلن تأجيل فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي" بسبب الأوضاع الحالية وزير الإعلام اللبنانى زياد المكاري
أ ش أ

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أعلنت وزارة الإعلام اللبنانية تأجيل إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي والتي كانت مقررة من الأربعاء المقبل وحتى الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، وذلك على خلفية الأوضاع الحالية بالبلاد


وأكدت الوزارة في بيان لمكتب وزير الإعلام المهندس زياد المكاري أن قرار تأجيل الفعاليات جاء نظرا إلى الظروف غير الاعتيادية التي تمر بها المنطقة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، ونظراً الى عدم استتباب الأوضاع المعيشية في لبنان.


وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء بالتشاور مع جامعة الدول العربية على أن يتم عقدها في موعد آخر يعلن عنه لاحقاً.


وكانت الوزارة قد أعلنت قبل أيام إلغاء حفل الفنانة ماجدة الرومي والذي كان مقررا أن تفتتح به الفعاليات في 23 فبراير الجاري.


لبنان

بيروت عاصمة الإعلام العربي

الأوضاع فى لبنان

جامعة الدول العربية



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