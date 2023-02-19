كوريا الشمالية تعلن إجرائها تدريبات إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المكتب العام للصواريخ قام بتوجيه التدريبات فيما حققت الشركة إنجازًا كبيرا ،بإطلاق صاروخ جديد من طراز "هواسونج -15" خلال التدريبات أمس.

وأوضح المكتب العام للصواريخ أنه تم تنظيم التدريبات فجأة دون سابق إنذار بموجب أمر استعداد قتالي طارئ لقوة النيران صدر فجر 18 فبراير وتعليمات مكتوبة من قبل رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم صباح أمس الأول الجمعة.

وتهدف التدريبات إلى إعادة تأكيد موثوقية نظام الأسلحة والتحقق منها مع الاعتراف بالتأهب القتالي للقوات النووية لكوريا الديمقراطية ،وإثبات الثقة وضمان التشغيل الصحيح والتفاعلية والموثوقية والفعالية والقدرة القتالية لمكونات الردع النووي للدولة.

وبناء على أوامر القتال، قامت شركة ريد فلاج بإطلاق صاروخ "هواسونج -15" من مطار بيونج يانج الدولي بزاوية مرتفعة وأنه قطع 989 كيلومترا لمدة 4,015 ثانية وأنه بلغ ذروته عند 5,768.5 كيلومترًا وسقط في المياه الدولية لبحر كوريا الشرقي.

واختتم البيان أن التدريب المفاجئ على إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، الذي تم إجراؤه في الوضع الحالي الذي تتزايد فيه التهديدات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى الحد الذي لا يمكن تجاهله، هو دليل فعلي على الجهود المستمرة التي تبذلها القوة النووية الاستراتيجية لكوريا الديمقراطية لتحويل قدرتها للهجوم المضاد النووي على القوى المعادية.