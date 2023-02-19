كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

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بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء، هنأ وزير الخارجية الكوري، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، الأمين العام للمجلس على تولي المنصب في الأول من فبراير الجاري، ودعاه إلى العمل على تطوير العلاقات بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي.

وأعرب بارك جين عن أمله في الانتهاء من إبرام اتفاقية التجارة الحرة التي يتم التفاوض عليها حاليا بين كوريا الجنوبية والمجلس في أقرب وقت ممكن؛ مما يزيد من توسيع قاعدة التجارة بين الجانبين.

واتفق الجانبان على العمل معا لإيجاد سبل مختلفة لتوسيع وتعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى أكثر استراتيجية.