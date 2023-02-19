كوريا الجنوبية تشارك في مؤتمر دولي لإعادة بناء البنية التحتية الأوكرانية

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أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء مشاركة سول في مؤتمر دولي ببولندا خلال هذا الأسبوع لمناقشة إعادة بناء البنية التحتية الأوكرانية.

وذكرت الخارجية - في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن مسؤولين من سفارة كوريا الجنوبية لدى بولندا، والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) وآخرين سيشاركون في مؤتمر "إعادة بناء أوكرانيا 2023"، ويعرضون إجراءات سول لمساعدة أوكرانيا ويقدمون شركات البناء الكورية الجنوبية الرئيسية.

وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى جذب التمويل الخارجي لمشاريع إعادة الإعمار في أوكرانيا وتعزيز التبادلات مع صناعات البناء والتصنيع لمشاريع التعافي المستقبلية. وستشارك أكثر من 300 مؤسسة حكومية ومنظمة غير حكومية وشركة من 22 دولة.

وأفادت الوزارة بأن كوريا الجنوبية ستواصل دعم جهود التعافي في أوكرانيا من خلال المشاركة بنشاط في المناقشات ذات الصلة مع المجتمع الدولي.