فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة غدا لصيانة المحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة، من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وتبين حسب مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن سيتم فصل التيار عن مناطق التعينات، ونابكتراكت، عمارات سكاى بأبو عشرة، محطة صرف 880 وحدة، وذلك غدا الاثنين من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر قد أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.