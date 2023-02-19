فرنسا تعلن اعتزامها تسليم أوكرانيا دبابات خفيفة الأسبوع المقبل

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" نشرت الأحد، أن الدبابات القتالية الخفيفة "آ ام اكس-10" ستُسلّم "نهاية الأسبوع المقبل" لأوكرانيا.



ويتزامن تسليم هذه الدبابات مع الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، والتي بدأت فى في 24 فبراير 2022.



وبداية يناير الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار إرسال هذه الدبابات، في إطار تحديث المعدات التي يسلمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأوكرانيا، بعد تردد استمر أشهرا خوفاً من دفع موسكو إلى تصعيد.



لم يحدد الرئيس الفرنسي حينذاك عدد الدبابات التي يمكن إرسالها.



وأكد وزير الجيوش للصحيفة الفرنسية اليومية أنه لن يذكر عدد الدبابات "حتى لا أعطي معلومات استراتيجية لروسيا".



من جهة أخرى أشار إلى أن تدريب الأوكرانيين على هذه المعدات الجديدة "على وشك الانتهاء" لذلك سيتم تسليمها "نهاية الأسبوع المقبل".