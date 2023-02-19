فرنسا تدرس سحب رخصة قيادة السيارات ممن يثبت تعاطيهم المخدرات

فاطمة شوقى

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الأحد، أنه يدرس سلسلة من الإجراءات للحد من القيادة تحت تأثير المخدرات، بما في ذلك سحب رخصة القيادة للذين يثبت تعاطيهم للمخدرات، وذلك على خلفية حادث الطريق الخطير الذي تسبب فيه الممثل الكوميدي الفرنسي بيير بالماد تحت تأثير الكوكايين، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية الفرنسي اقترح أيضًا عدم السماح لمتعاطي المخدرات العاديين بالقيادة حتى يحصلوا على تصريح طبي ، وكذلك إعلان الوفيات التي تسبب فيها سائق مخدر "جريمة قتل مروري".

وقال دارمانين "اقترح سحب النقاط 12 من رخصة القيادة لمن يقود سيارته أثناء تعاطي المخدرات"،و"نظام النقاط على رخصة القيادة" المعمول به في فرنسا يقضي بأن يحصل كل سائق على رخصة وفي حيازته ست نقاط ، تزداد إلى 12 نقطة في السنوات الثلاث الأولى بشرط عدم ارتكاب أي مخالفة، ويتم الخصم من نقطة إلى ست نقاط عند القيام بمخالفة مرورية وإذا أدى الانتهاك إلى وصول الرصيد إلى الصفر فسيؤدي ذلك إلى سحب رخصة القيادة.

وحاليا يُعاقب على القيادة تحت تأثير المخدرات بسحب ست نقاط، وقد تؤدي العقوبات الإضافية أيضا إلى تعليق رخصة القيادة لمدة أقصاها ثلاث سنوات وإلغاء الرخصة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

واقترح جيرالد دارمانين أيضا أن يكون هناك زيارة طبية إلزامية لأي شخص تثبت تعاطيه المخدرات، بحيث يسمح له بالقيادة إذا كان يتلقى العلاج،كما أوضح دارمانين أنه يعمل مع وزير العدل، إيريك دوبون-موريتي لإعادة توصيف الحوادث المميتة بسبب المخدرات والكحول ب"جرائم قتل على الطرق"، حيث "يموت حوالي 600 شخص كل عام في حوادث الطرق المتعلقة بالمخدرات".

وأعلن جيرالد دارمانين تشديد الضوابط والتفتيش على الطرق بهدف الكشف عن السائقين تحت تأثير المخدرات، وجاءت تلك الإجراءات بعد أن تبين أن الممثل الفرنسي بيير بالماد كان يقود سيارته وهو تحت تأثير الكوكايين، وبعد حادث سير أدى، بالإضافة إلى إصابته ، إلى إصابة ثلاثة بجروح خطيرة، وأنه الم قد صدم ركاب سيارة أخرى في 10 فبراير الجاري في منطقة "سان إيه مارن" لذلك، وجهت إلى الممثل الفرنسي تهمة القتل الخطأ وتم إخضاعه تحت الإقامة الجبرية في مستشفى لعلاج الإدمان.