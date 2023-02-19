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غدا شبورة على الطرق وطقس معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الأحد، 19 فبراير 2023 12:36 م
غدا شبورة على الطرق وطقس معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 20 درجة الطقس
كتب ـ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا  الإثنين، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. 
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
 
ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين :  القاهرة العظمى 20  درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.
 

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