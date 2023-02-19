عقوبات أمريكية جديدة في الطريق نحو روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والدفاع

وكالات

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض قيود جديدة على الصادرات الروسية، وعقوبات على صناعات رئيسية فيها، وذلك فى إطار محاولات الضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية على كييف.



وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإن الإجراءات الأمريكية "ستستهدف قطاعي الدفاع والطاقة الروسيين، ومؤسسات مالية وعدداً من الأفراد.

وفي السياق نفسه، حذر وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن من التداعيات والعواقب إذا قدمت الصين دعمًا ماديًا لروسيا في حربها ضد أوكرانيا أو ساعدتها في التهرب الممنهج من العقوبات.