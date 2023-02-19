"عز وفخر".. شعار احتفالات الكويت بعيدها الوطنى الـ62

إيمان حنا

انطلقت استعدادات دولة الكويت للاحتفال بعيدها الوطني الـ62 تحت شعار "عز وفخر"، والذى يوافق الخامس والعشرين من فبراير من كل عام، وهو يمثل ذكرى استقلال الدولة و جلوس الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، والذكرى 32 للتحرير.

تشهد الاحتفالية فعاليات زاخرة ومتنوعة بالتعاون مع مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص، وتشمل عروضا فنية وثقافية وتراثية تعبر عن تاريخ دولة الكويت.

وعرض للألعاب النارية ويمكن للجمهور متابعته في المساحة الكائنة بين موقعي الجزيرة الخضراء وأبراج الكويت على شارع الخليج العربي، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية منها عروض الليزر والصوت والضوء عبر الشاشات المائية التي ستزين بها أبراج الكويت وأن الاحتفالات ستتضمن كذلك عرضا جويا وآخر للطائرات المسيرة (الدرونز) إضافة إلى عروض للمعدات العسكرية والآليات علاوة على عروض للفرق الموسيقية التابعة لوزارة الداخلية والجيش الكويتي والحرس الوطني.

وتتضمن أيضا إقامة معرض للإطفاء وعروض الزوارق البحرية إضافة إلى تقديم فرق كويتية وخليجية للفنون الشعبية عروضها الفلكلورية الأصيلة على مدار أيام الاحتفالات كما سيتم تقديم أنشطة في قرية يوم البحار التراثية وفي موسم الجزيرة الخضراء وفي مركز جابر الأحمد الثقافي ومشروع ونترلاند وغيرها.

وفى هذه المناسبة فأن أكثر من ربع مليون مواطن ومقيم سيسافرون عبر مطار الكويت خلال عطلة الأعياد الوطنية ، وان قائمة الوجهات المفضلة للمسافرين تشمل القاهرة ودبي وجدة.