طلقها غيابيا فطالبته بنصف مليون جنيه فى محكمة الأسرة

كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ضد مطلقها، طالبت فيها بنفقة متعة بمبلغ 500 ألف جنيه، وذلك بعد تطليقها غيابيا وسفره خارج مصر وعلمها بالطلاق بعد عدة شهور من انقطاعه عن التواصل معها، واتهمته بالتحايل وإعلانها على عنوان قديم لهما، لتؤكد: "دمر حياتي، وهجرني، وتخلى عن مسئولية طفلته، ورفض رعايتها رغم يسار حالته المادية".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد 4 سنوات زواج: "ربنا ينتقم منه جعل حياتي جحيم، أصابني بالمرض بسبب تعنته معي، ورفضه رد حقوقي، لأعيش في جحيم، بخلاف طرد أهله لى من مسكن الحضانة رغم صدور قرار بتمكيني منها، وتهديدهم لى بالإيذاء حال عودتي لمسكني، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية بالنفقات ضدهم، ودعوي حبس بتهمة تبديد منقولات ومصوغات ذهبية".

وتابعت: "خلافات حادة نشبت بيننا بعد تطليقه لى غيابيا، وتبديد أهله حقوقي الشرعية، وامتناعه عن رعاية طفلته، رغم الحكم القضائي الذي بحوزتي، ورفضه التواصل معي طوال شهور، بخلاف مؤخر الصداق الذي لم يدفعه ومنقولاتي ومصوغاتي الذي استولى أهله عليهم".

يذكر أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.