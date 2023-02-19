شحن 59715 طن خام كلنكر للسنغال عبر الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، اليوم الأحد، عن تواصل تصدير خام الكلنكر إلى الأسواق الخارجية وخاصة أفريقيا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة، وتُعد الدول الأفريقية المستورد الأول لخام الكلنكر.

واستقبلت السفينة CLIPPER GEMMA القادمة من تركيا بحمولة كلية بلغت 36294 طنا، وتتم عمليات الشحن، وتحميل 59715 ألف طن من خام الكلنكر وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى السنغال.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة.

وشهد ميناء غرب بورسعيد، نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول سفن البضائع العامة، وانتهى الميناء من شحن السفينة IEVOLI SPEED القادمة من إيطاليا، وتصل الحمولة الكلية للسفينة 5136 طنا، وتم تحميل 6100 طن صودا كاوية.

كما سجل الميناء دخول السفينة ATLANTIC ROSE القادمة من البرازيل وتصل حمولة السفينة إلى 5877 طنا وذلك لتفريغ 5942 رأس ماشية حية بالميناء وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى اسبانيا.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.