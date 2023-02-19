شاهد.. فوضى في مركز تسوق بباريس بعد سقوط رجل من دور مرتفع

فاطمة شوقى

لحظات من الفوضى مرت على الفرنسيين الذين كانوا يتجولون في مركز تجارى في حى لاديفانس في باريس حيث توفى رجل داخل المبنى ، وسقط من ارتفاع كبير داخل مركز التسوق مما أدى إلى صوت يشبه الانفجار.

وقالت صحيفة "لوفيجارو" أن الشخص انتحر من دور مرتفع للغاية مما أدى إلى صوت ضجيج عالى مثل انفجار سلاح نارى ، وبدأ الجميع في مركز التسوق في الركض سريعا نحو مخارج المبنى.

وقامت السلطات الفرنسية بتطبيق القانون والتدخل السريع ، وأغلقت الشوارع المحيطة ، وأُخلي المركز التجاري ، وانقطعت وسائل النقل العام في المنطقة.

ودعا وزير الداخلية ، جيرالد دارمانين ، وفتح تحقيق ولا يزال مستمراً.

ذكرت صفحة الشرطة الفرنسية على تويتر: "الشرطة في لاديفونس وتقوم بتأمين مكان الحادث.. نطلب من الجمهور تجنب المنطقة".

وتبين فيما بعد أن الأمر لا يتعلق بإطلاق النار، بل برجل أقدم على الانتحار بعدما رمى نفسه من بناية في "لا ديفونس". ونفت الشرطة الفرنسية الإشاعات حول "عمل إرهابي".

من جهته، قال موقع "بي إف إم تيفي" الفرنسي: "على عكس التقارير المنتشرة، لا يوجد إطلاق نار". وأضاف: "حسب مصدر أمنى، فقد قفز رجل من طابق مرتفع وتسبب سقوطه في إحداث ضجيج كبير".