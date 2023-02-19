شاب من ذوى الهمم يحرر محضر تنمر ضد جاره فى قنا

قنا - صابر سعيد

حرر شاب من ذوى الهمم بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، محضرا بمركز شرطة قوص ضد أحد جيرانه يشكو فيه من تعرضه للتنمر، وكذلك اعتراضه بالطريق، مما يجعله يزحف على الأرض للوصول إلى نهاية الطريق.

وقال علاء عبد الصبور، شاب من ذوى الهمم ومصاب بشلل أطفال منذ الصغر، إنه أقدم على تحرير محضر بشكل رسمى فى مركز الشرطة بعد شعوره بالإيذاء النفسى وتعرضه للتنمر من قبل أحد جيرانه واعتراضه بالطريق والمرور فى الشارع.

وأوضح علاء، أن لديه أسرة مكونة من الزوجة و4 أبناء ويعمل من أجلهم كما لا يتمنى أن يتعرض للإهانة أمامهم، ولعدم قدرته على الدفاع عن نفسه يكون مجبرًا على الزحف لمسافة طويلة بعد النزول من دراجته المخصصة له حتى يصل إلى المنزل.

وتابع علاء عبد الصبور، أنه ذهب إلى مركز الشرطة وحرر محضرًا يحمل رقم 711 إدارى قوص لسنة 2023 ضد جاره بعد تكراره التنمر والإهانة وإصراره على غلق الطريق، مما يضطره إلى قطع مسافة طويلة بالزحف على يده واتساخ ملابسه.