سياحة "الزفاف" تعود من جديد لإيطاليا مع زيادة أكثر من 1000 حفلة منذ بداية 2023

فاطمة شوقى

تعتبر إيطاليا من الدول التي يتم اختيارها لإقامة حفلات الزفاف ، حتى أنه في قطاع السياحة تم اطلاق تسمية "سياحة الزفاف، حيث يزداد عدد الأجانب الذين يقيمون حفلات زفافهم في البلاد، والذى وصل عددهم في عام 2022 إلى أكثر من 11 ألف حفلة، بتحقيق دخل يقدر ب 599 مليون يورو، أي حوالى 11% أكثر من المستويات المقدرة في عام 2019، وفقا لوزارة السياحة الإيطالية.

وأشارت صحيفة "المساجيرو" إلى أن حفلات الزفاف في إيطاليا تعود للوجهة مرة آخرى وتتماشى مرة آخرى مع الأرقام السابقة لوباء كورونا، ووفقا للوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة ENIT فإن إقامة الأزواج والضيوف في الاحتفالات (3.3 ليلة في المتوسط) في عام 2022 ، يقدر التقرير أنه تم تسجيل 619000 وافد وأن هناك أكثر من مليوني شخص في هذه الاحتفالات ، مما أدى إلى إنتاج حجم أعمال يقدر بـ 599 مليون يورو ، بزيادة 11٪ عن المستويات المقدرة في 2019، ومنذ بداية العام الجارى فإنها شهدت زيادة أكثر من 1000 حفل زفاف عن العام الماضى ، مع توقعات نمو بنسبة 9.5%.

وكانت توسكانا المنطقة الأكثر طلبا من قبل الأزواج الأجانب، بنسبة 21 % من الإجمالى ، تليها لومباردى وكامبانيا وبوليا وصقلية ولازيو.

من جانبها، كانت الولايات المتحدة في عام 2022 الدولة الأصلية الرئيسية (29.2٪) للأزواج الأجانب الذين قرروا الزواج في إيطاليا، على الرغم من أن أكثر من 57٪ من الأحداث نتجت عن أزواج مقيمين في دول أوروبية.

ويسلط التقرير الضوء على تأثير السوق الوطنية، وبحسب التقرير، تم الاحتفال بأكثر من 7160 حالة زواج لأزواج إيطاليين في منطقة أخرى غير منطقتهم.

وقالت إيفانا جيلينك، نائب وزير السياحة الإيطالى، "يجلب قطاع الزفاف فوائد كبيرة لصناعة السياحة من خلال توسيع خيارات السفر إلى إيطاليا، فضلاً عن سمعة صورة العلامة التجارية الإيطالية".

وأوضحت مديرة التسويق، ماريا إيلينا روسي، أن "السبب الرئيسي وراء قرار الزوجين الزواج في الخارج عادة ما يكون ارتباطًا خاصًا بالوجهة، إلى حد اختيارها كمكان مثالي لحفل زفافهما، إنه بديل. طريقة معرفة الوجهة".