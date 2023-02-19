اليوم السابع
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سفير روسيا لدى واشنطن: الولايات المتحدة تحاول تبرير أفعالها بتأجيج أزمة أوكرانيا

الأحد، 19 فبراير 2023 09:16 ص
سفير روسيا لدى واشنطن: الولايات المتحدة تحاول تبرير أفعالها بتأجيج أزمة أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تحاول تبرير أفعالها، بتأجيج الأزمة الأوكرانية عبر مزاعمها بارتكاب روسيا جرائم ضد الإنسانية.

وقال أنطونوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن واشنطن تقوم بتزويد كييف بالأسلحة الثقيلة ومعلومات استخباراتية، فضلا عن تدريب عسكرييها ، مشيرا إلى تغاضيه عن استخدام قوات كييف ذخيرة محظورة وقتلها عدد من الأسري الروس وغيرها من الفظائع.

وأضاف السفير الروسي لدى واشنطن أن مزاعم المسئولين الأمريكيين بارتكاب موسكو جرائم حرب في أوكرانيا، ما هي إلا محاولة لشيطنة روسيا في إطار الحرب الهجينة ضدها .

 


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