زى النهارده.. النيابة تتلو أمر إحالة 15 طالبا بقضية تنظيم داعش

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 4 سنوات، يوم 19 فبراير 2019، تلا ممثل النيابة العامة ، أمام الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، أمر إحالة 15 طالبا، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بسوريا والعراق، وتلقى تدريبات قتالية، للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

وخلال تلك الجلسة، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وجاء فيه: "فى غضون الفترة من 2016 وحتى 2018، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، وكان الإرهاب من الأغراض التى تستخدمها الجماعة".

وتابع: "المتهمون من الـ3 وحتى الـ15 انضموا جماعة إرهابية وتلقوا تدريبات عسكرية، ودرب المتهم الثالث أفراد الخلية بدنيا لارتكاب جرائم على النحو المبين بالتحقيقات، التحقوا بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد والذى ، والمتهم الرابع حاز سلاح لاستخدامه فى الجرائم الإرهابية، المتهمون الرابع والخامس استخدموا موقع ـ الفيس بوك ـ"، وطالب ممثل النيابة تطبيق مواد الاتهام.

تضمن أمر الإحالة، كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب، ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة، وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة "بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب بأنهم خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولى قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، بينما قام المتهم الثاني محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.