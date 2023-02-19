زى النهاردة.. بنادقة آلية وذخيرة بأحراز المتهمين في قضية اللجان النوعية

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 6 سنوات يوم 19 فبراير 2017، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تفض الأحراز للمتهمين بقضية "اللجان النوعية"، والمتهم فيها الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسى، و20 متهما آخرين.

كان تشكيل الدائرة فى ذلك الوقت برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد الجمل.

وخلال تلك الجلسة استكملت المحكمة فض الأحراز الخاصة بالمتهم إسماعيل على أحمد، والحرز الأول عبارة عن مظروف أصفر اللون بداخلة كتيب يحمل عنوان "صوت الشهيد"، ومظروف أبيض اللون بداخلة 2 هارد كمبيوتر.

كما فضت المحكمة الحرز الخاص بالمتهم محمود عز الدين، وهو عبارة عن كيس بلاستك أبيض اللون بداخله 88 طلقة آلية، ونوه رئيس المحكمة إلى أن المعمل الجنائى استخدم 40 طلقة من الأحراز، والتى يبلغ مجموعها 128 طلقة.

فيما فضت المحكمة الحرز الخاص بالمتهم محمد عبد الله، وهو عبارة عن كرتونة، بداخلها 3 أجهزة لاسلكية، وحرز آخر يخص المتهم عبارة عن حقيبة سوداء اللون باخلها 4 ساعات يد، وحرز ثالث عبارة عن حقيبة سمراء اللون بداخلها عدد 10 خزن آلية "فارغة"، وتبين احتواء الحرز الرابع الخاص بالمتهم على 4 بنادق آلية، وطالب الدفاع من المحكمة إثبات أرقام البنادق بمحضر الجلسة، وحرز آخر عبارة عن كيس أبيض بداخلة 600 طلقة آلية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.