اليوم السابع
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رسالة خاطئة تعيد طائرة لمطار فرانكفورت بعد ساعة من إقلاعها

الأحد، 19 فبراير 2023 09:52 ص
رسالة خاطئة تعيد طائرة لمطار فرانكفورت بعد ساعة من إقلاعها مطار فرانكفورت - صورة أرشيفية
وكالات

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اضطرت طائرة تابعة لشركة كوندور الألمانية إلى العودة لمطار فرانكفورت بعد فترة من إقلاعها بسبب رسالة خاطئة عن معدل الضغط داخل الكابينة.

وحسب موقع البيان، أعلنت شركة كوندور أن الطائرة، التي كانت متجهة إلى جزيرة العطلات الإسبانية فويرتيفنتورا، عادة مرة أخرى إلى فرانكفورت صباح اليوم بعد نحو ساعة من إقلاعها.

وأوضحت الشركة أن الطائرة كان على متنها 163 راكبا، وطاقم من عشرة أفراد، مشيرة إلى أن الجميع مغادروا الطائرة بشكل طبيعي تماما، وهم جميعا بحالة طيبة.

ونوهت الشركة إلى أن الطائرة تخضع حاليا للفحص الفني، وقالت إنه سيتم نقل الركاب إلى وجهتهم على متن طائرة بديلة.

 


مطار فرانكفورت

شركة كوندور

فويرتيفنتورا

المانيا



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