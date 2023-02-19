رئيس جامعة المنوفية يستقبل بروفيسور بكلية طب أوكاياما اليابانية.. التفاصيل

المنوفية - محمود شاكر

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، البروفيسور تورو ياماشيتا أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة أوكاياما باليابان، وذلك خلال زيارته لجامعة المنوفية، فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعتين وتبادل الزيارات بينهما.

رحب رئيس الجامعة برئيس قسم المخ والأعصاب فى رحاب جامعة المنوفية، معربا عن سعادته بهذا اللقاء والزيارة التى شهدت العديد من الفعاليات الهامة لتبادل الخبرات بين الجامعتين خاصة فى مجال تخصص المخ والأعصاب.

وأعرب الدكتور تورو ياماشيتا عن سعادته بهذه الزيارة واستعرض ماتم خلال اليوم حيث قام بزيارة كلية الطب وكان فى استقباله الدكتور عبدالرحمن السباعي عميد الكلية والدكتورة رشا القبانى رئيس قسم المخ والأعصاب بالكلية حيث ألقى محاضرة هامة عن طرق تشخيص جديدة للخرف باستخدام أجهزة متنوعة والذكاء الاصطناعي واستراتيجية علاجية جديدة للسكتة الدماغية والخرف والتصلب الجانبى الضمورى، مشيدا بحجم الحضور والاستفادة التى تحققت خلال الندوة من تبادل خبرات وأساليب علاجية، وقام بجولة تفقدية بالمستشفى وزيارة وحدة علاج جلطات المخ ووحدة علاج الأمراض النفسية والعصبية.

وقام أيضا بزيارة معهد الكبد القومى وكان فى استقباله الدكتور هشام عبدالدايم عميد المعهد، وتفقد وحدة زراعة الكبد مشيدا بقيمة المعهد على كافة المستويات، وماتحقق من نتائج متميزة بوحدة زراعة الكبد.

واختتم جولته بزيارة كلية العلوم وكان فى استقباله الدكتور عادل نصار عميد الكلية، وقام بتفقد بعض الأقسام بالكلية.

حضر اللقاء نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إبراهيم طنطاوى رئيس قسم الكيمياء، والدكتورة مروة نبيل أستاذ مساعد بقسم الأجنة بكلية العلوم ومنسقين الزيارة.