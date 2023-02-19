رئيس العراق يشدد على ضرورة إجراءات للنهوض بالواقع الأمني للمحافظات

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شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد على ضرورة اتخاذ إجراءات للنهوض بالواقع الخدمي والأمني للمحافظات.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد تحالف وطن النيابي برئاسة النائب ياسر إسكندر في قصر بغداد، لبحث الأوضاع في المحافظات.

وأكد رشيد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - ضرورة تكثيف الجهود لدعم البرنامج الخدمي للحكومة، وبما يضمن تحقيق المطالب المشروعة لجميع أبناء الشعب العراقي في حياة كريمة والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار للحفاظ على المكتسبات المتحققة.

وأشار رشيد إلى أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي ومتابعته لعمل مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الواقع التعليمي في البلاد.

بدورهم، أعرب أعضاء الوفد الزائر عن شكرهم وتقديرهم للرئيس العراقي، مؤكدين عدم ادخارهم أي جهد لتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين.